Електроенергетика та великий проєкт CCHP: "Укрнафта" озвучила масштабні плани

ПАТ "Укрнафта", яка входить до групи "Нафтогаз", у 2026 році планує побудувати 420 МВт газової генерації та великий проєкт CCHP (виробництва електроенергії, тепла та холоду з одного джерела).

Про це заявив т.в.о. директора компанії Юрій Ткачук, пише Інтерфакс-Україна.

"Наш портфель становить 420 МВт генерувальної потужності. Це шість великих проєктів, які поєднують газопоршневі та газотурбінні технології.

І ми побудуємо великий проєкт CCHP на 250 МВт. Усі активи будуть встановлені у 2026 році", – сказав Ткачук під час панельної дискусії щодо інвестування в енергетичну стійкість та відновлення України в межах URC-2025 у Римі в середу.

За його словами, усі потужності є відновлюваними, і вони встановлюються в центральній, східній та західній частині України, а електроенергія буде вироблятися з використанням попутного газу при видобутку.

Нагадаємо:

"Укрнафта" розпочала геологорозвідувальні роботи на Олеській ділянці – великій нафтогазоносній ділянці на заході України.