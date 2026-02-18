Ціни на нафту стабілізувались після зниження

Як змінились ціни на нафту за добу

Ціни на нафту стабілізувалися на азійських торгах у середу після падіння приблизно на 2% на попередній сесії, оскільки інвестори оцінювали прогрес у переговорах між США та Іраном, але залишалися обережними щодо перспектив укладення остаточної угоди.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 15 центів, або 0,22%, до 67,57 долара за барель до 07:37 за Гринвічем, а нафта марки WTI подорожчала на 12 центів, або 0,19%, до 62,45 долара.

Обидві ціни знаходяться на рівні мінімумів за останні два тижні.

Іран і США у вівторок досягли порозуміння щодо основних "керівних принципів" у переговорах, спрямованих на вирішення їхнього тривалого ядерного спору, але це не означає, що угода буде укладена найближчим часом, заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі.

Однак аналітики залишаються скептичними щодо можливості подальшого прогресу.

"Ціни на нафту, схоже, готуються до технічного відскоку... Однак остаточна угода залишається далекою, і ринки зберігають обережність щодо стійкості дипломатичного імпульсу", — сказала Сугандха Сачдева, засновниця SS WealthStreet, дослідницької фірми з Нью-Делі.

Політична консалтингова компанія Eurasia Group у вівторок повідомила своїм клієнтам, що, на її думку, ймовірність військових ударів США по Ірану до кінця квітня становить 65%.

Ринок буде зосереджений на щотижневих звітах Американського інституту нафти, які мають бути опубліковані пізніше сьогодні, та Адміністрації енергетичної інформації, статистичного підрозділу Міністерства енергетики США, у четвер.

Аналітики, опитані Reuters, оцінили, що запаси сирої нафти в США, ймовірно, зросли минулого тижня, тоді як запаси дистилятів і бензину, ймовірно, скоротилися.

"Будь-яка зміна в цій геополітичній осі може додати премію за ризик (до цін)", — додав Сачдева.

Нагадаємо:

Експорт російської нафти до Китаю зросте третій місяць поспіль і досягне нового рекордного рівня в лютому, оскільки незалежні нафтопереробні заводи скупили вантажі зі значними знижками після того, як Індія різко скоротила обсяги закупівель.