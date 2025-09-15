Євросоюзівські сховища газу заповнені рекордно низько за останні 3,5 роки

Заповненість євросоюзівських підземних сховищ газу на 13-14 вересня досягла 80% (86 млрд куб м природного газу). Це найнижчий показник заповнення сховищ у ЄС з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, однак цьогорічні запаси вищі, ніж у 2021.

Про це повідомляє ExPro з посиланням на дані GIE.

Серед країн із найбільшими обсягами газу у сховищах - Німеччина (17,2 млрд куб м, 75,1%), Італія (16,8 млрд куб м, 90,1%) та Франція (10,4 млрд куб м, 89,9%).

Також високий рівень заповнення зафіксований у Польщі (3,2 млрд куб м, 95,6%) та Португалії (0,32 млрд куб м, 99%).

З урахуванням середніх темпів закачування останніх трьох років, до кінця жовтня ЄС може заповнити сховища на рівні близько 87%, за даними IEA, що буде приблизно на 6% нижче середнього за 3 роки.

"Це може стимулювати активніший імпорт LNG узимку, особливо у разі холодніших температур", - йдеться в повідомленні ExPro.

Нагадаємо:

Заповненість європейських підземних сховищ газу (ПСГ) 5 серпня перевищила 70%, у сховищах зберігається майже 75 млрд куб м природного газу.