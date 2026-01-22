В Україні заявили про прорив у виробництві вітряків

Україна завершила створення повноцінного внутрішнього циклу виробництва вітряків і може самостійно закривати внутрішні потреби держави в цьому сегменті обладнання.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита.

Цю заяву він зробив після того, як, за його словами, вперше українське підприємство виготовило першу лопать для вітротурбіни, яка створена для генерації електроенергії.

"Виріб компанії ТОВ "Френдлі Віндтехнолоджі" довжиною 75 метрів та вагою 25 тонн зійшов з конвеєра та готовий до монтажу. Під час виробництва задіяно новітнє обладнання, основна матриця для виробництва лопатей фірми "Gurit", сучасні матеріали й десятки фахівців високої кваліфікації, досвіду", - зазначив Микита.

Таким чином, за його словами, Україна довела, що знаходиться в авангарді передових технологій світу і стала в один ряд з такими виробниками вітрогенеруючого обладнання як США, Китай, Німеччина, Данія, Іспанія, Індія, Бразилія та Південна Корея.

Нагадаємо:

Державний Ощадбанк заявляв про реалізацію проєкту побудови вітрових електростанцій (ВЕС) кількістю 100 одиниць разом з ТОВ "Френдлі Віндтехнолоджі".