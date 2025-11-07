"Укрнафта" знайшла змову на тендері про капремонт: АМКУ підтвердив

"Укрнафта" виявила змову учасників під час однієї з власних закупівель: після звернення компанії до АМКУ порушника оштрафували та усунули від торгів.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Йдеться про закупівлю послуг із капітального ремонту мережі протипожежного водопроводу, що проводилася у 2024 році.

Під час розслідування встановлено, що ПП "Еліт-Буд 2" та фізична особа-підприємець узгоджували свої дії під час участі у торгах, що призвело до спотворення конкуренції.

В результаті за рішенням АМКУ від 30 жовтня 2025 року, "Еліт-Буд 2" було оштрафовано на 318 142 грн.

Крім того, ПП "Еліт-Буд 2" втратило право брати участь у публічних закупівлях протягом трьох років.

