Ворог атакував енергетику у восьми регіонах

Внаслідок російського масованого удару – на ранок є нові знеструмлення у восьми регіонах країни.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Мова про: Чернігівську, Харківську, Донецьку, Запорізьку, Дніпропетровську, Одеську, Київську області та місто Київ.

"Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених споживачів", – йдеться у повідомленні.

У частині районів Києва та області наразі застосовуються аварійні відключення.

Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 9 жовтня, станом на 09:30, його рівень був на 11,4% вищим за попередній робочий день.

Енергетики просять не користуватися кількома електроприладами одночасно з 17:00 до 22:00.

Нагадаємо:

9 жовтня в частині областей України застосовують погодинні відключення обсягом до 2,5 черги, хоча напередодні на цей день анонсували від 0,5 до 2 черг.