Ворог атакував енергетику у шести областях
Внаслідок російського масованого удару – на ранок є нові знеструмлення у шести регіонах країни.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Мова про: Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Харківську і Чернігівську області.
"Скрізь, де це дозволяють поточні безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання та заживити усіх знеструмлених споживачів", – йдеться у повідомленні.
Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 2 жовтня, станом на 09:30, його рівень був на 3,9% вищим за попередній робочий день.
Енергетики просять не користуватися кількома електроприладами одночасно з 17:00 до 22:00.
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Росіяни планують вивести з ладу українську енергосистему у три етапи. Це передбачає план, який опублікували журналісти із посиланням на перехоплену Україною інформацію.
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