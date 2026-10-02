Ворог атакував енергетику у шести областях

Внаслідок російського масованого удару – на ранок є нові знеструмлення у шести регіонах країни.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Мова про: Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Харківську і Чернігівську області.

"Скрізь, де це дозволяють поточні безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання та заживити усіх знеструмлених споживачів", – йдеться у повідомленні.

Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 2 жовтня, станом на 09:30, його рівень був на 3,9% вищим за попередній робочий день.

Енергетики просять не користуватися кількома електроприладами одночасно з 17:00 до 22:00.

Нагадаємо:

Росіяни планують вивести з ладу українську енергосистему у три етапи. Це передбачає план, який опублікували журналісти із посиланням на перехоплену Україною інформацію.

У Лубенському районі Полтавської області російські загарбники атакували обʼєкт енергетики.