Міненерго звітувало про аукціон з розподілу квоти на 700 МВт вітрової генерації

В Україні відбувся аукціон з розподілу квоти підтримки на 700 МВт для розвитку вітрової генерації.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Участь в аукціоні взяли 9 компаній, які подали 93 пропозиції із сумарною заявленою потужністю 1218,1 МВт. Цінові показники — 2,98 – 7,4 євроцентів/кВт·год.

"Активна участь бізнесу в аукціоні свідчить про зацікавленість інвесторів у реалізації нових проєктів вітрової генерації в Україні", – зазначив міністр енернетики Денис Шмигаль.

"Розвиток вітрової енергетики — важлива складова посилення енергетичної стійкості України, диверсифікації генерації та залучення інвестицій в енергетичний сектор", – додав він.

У серпні уряд оновив правила проведення аукціонів з підтримки проєктів відновлюваної енергетики, що значно спростило умови для участі інвесторів в аукціонах, говориться у повідомленні.

25 вересня за новими правилами успішно відбулися перші аукціони з розподілу квот підтримки для нових сонячних електростанцій (СЕС) та сонячних електростанцій з установками зберігання енергії (СЕС+УЗЕ).

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що два етапи спеціальної сесії з продажу електроенергії за довгостроковими двосторонніми договорами завершилися успішно.