Росіяни атакували обʼєкти енергетики на Полтавщині: без світла 6 тисяч родин
Росіяни атакували обʼєкти енергетики на Полтавщині: без світла 6 тисяч родин
Getty Images
У Лубенському районі Полтавської області російські загарбники атакували обʼєкт енергетики.
Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.
Ворожий БпЛА влучив у об'єкт енергетики, внаслідок чого без електропостачання тимчасово залишилися близько 6 тисяч споживачів.
Попередньо, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо:
Росіяни планують вивести з ладу українську енергосистему у три етапи. Це передбачає план, який опублікували журналісти із посиланням на перехоплену Україною інформацію.