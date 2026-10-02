Росіяни атакували обʼєкти енергетики на Полтавщині: без світла 6 тисяч родин

У Лубенському районі Полтавської області російські загарбники атакували обʼєкт енергетики.

Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Ворожий БпЛА влучив у об'єкт енергетики, внаслідок чого без електропостачання тимчасово залишилися близько 6 тисяч споживачів.

Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо:

Росіяни планують вивести з ладу українську енергосистему у три етапи. Це передбачає план, який опублікували журналісти із посиланням на перехоплену Україною інформацію.