У Нацкомісії з регулювання енергетики змінився голова

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг очолить Руслан Слободян.

Про це повідомляють співрозмовники ЕП в уряді та регуляторі.

За даними співрозмовників ЕП, вибори нового керівника Комісії мають відбутися сьогодні, 5 серпня, о 12:00.

Оновлено. О 12:20 на закритому голосуванні Руслана Слободянина обрали головою НКРЕКП.

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Згідно з законодавством, голова регулятора обирається терміном на 2 роки. Одна й та сама особа не може обіймати посаду два строки поспіль.

Попередній очільник НКРЕКП Юрій Власенко був обраний 2 серпня 2024 року. Тобто на початку цього тижня термін його повноважень сплинув.

Слободян має понад 28 років досвіду роботи в енергетичній галузі. З 1997 по 2021 рік працював на різних посадах в "Хмельницькобленерго", після чого у 2021–2024 роках очолював Державну інспекцію енергетичного нагляду України.

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З кінця липня 2024 року є членом НКРЕКП.

Економічна правда