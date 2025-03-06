Великий потенціал: відновлювана генерація в Україні займає 10% придатних територій

ВДЕ-генерація в Україні займає менше 10% земель, які потенційно можуть бути використані саме під такі об’єкти, і це теж містить величезний потенціал для її розвитку.

Так вважає заступник голови правління , відповідальний за корпоративний бізнес, Юрій Каціон, передає "Інтерфакс-Україна".

"В Україні проєкти ВДЕ реалізовано на території, яка менше 10% тієї, що може бути під них використана. Відповідно, наш потенціал величезний, в тому числі й щодо залучення іноземних інвесторів для реалізації спільних проєктів", – сказав Каціон.

Він зазначив, що натомість у ЄС майже всі ділянки, доступні для будівництва такого роду об'єктів, вже використані.

"Саме тому вони замінюють попереднє обладнання на більш нове й продуктивне. Але це не дуже ефективно з точки зору економіки", – пояснив банкір.

За його словами, українська енергомережа за певних інвестицій в її пропускну спроможність дозволить інтегрувати зростаючі потужності ВДЕ.

Нагадаємо:

Європейський Союз вперше отримав більше енергії від сонця, ніж від спалювання вугілля.