Большой потенциал: возобновляемая генерация в Украине занимает 10% пригодных территорий

ВИЭ-генерация в Украине занимает менее 10% земель, которые потенциально могут быть использованы именно под такие объекты, и это тоже содержит огромный потенциал для ее развития.

Так считает заместитель председателя правления, ответственный за корпоративный бизнес, Юрий Кацион, передает "Интерфакс-Украина".

"В Украине проекты ВИЭ реализованы на территории, которая менее 10% той, что может быть под них использована. Соответственно, наш потенциал огромен, в том числе и по привлечению иностранных инвесторов для реализации совместных проектов", - сказал Кацион.

Он отметил, что в ЕС почти все участки, доступные для строительства такого рода объектов, уже использованы.

"Именно поэтому они заменяют предыдущее оборудование на более новое и производительное. Но это не очень эффективно с точки зрения экономики", - пояснил банкир.

По его словам, украинская энергосеть при определенных инвестициях в ее пропускную способность позволит интегрировать растущие мощности ВИЭ.

Напомним:

Европейский Союз впервые получил больше энергии от солнца, чем от сжигания угля.