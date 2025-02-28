В Харьковской области остановилось газодобывающее предприятие

Государственная служба геологии и недр добилась в апелляционном суде приостановления действия специального разрешения на добычу углеводородов на Васищевском месторождении (Харьковская область) ООО "Пром-Энерго Продукт". Таким образом, предприятие остановило работу.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Пром-Энерго Продукт" принадлежит британской компании Enwell Energy из группы Smart Energy, основателем которой является Вадим Новинский.

Госгеонедра приказом № 535 от 15 ноября 2024 года, кроме разрешения на Васищевском месторождении, остановили действие еще двух разрешений на Свиридовском (SV) и Мехедовско-Голотвищенском (MEX-GOL) месторождениях "Регал Петролеум Корпорейшн Лимитед", что привело к остановке работы, сообщила Enwell Energy.

В конце ноября компании удалось через Полтавский окружной административный суд получить промежуточные определения об отмене приказов о приостановлении действия разрешений, но 22 января Второй апелляционный административный суд Украины удовлетворил жалобу Госгеонедр, что снова заблокировало добычу на двух месторождениях: SV и MEX-GOL.

До остановки скважин компании на этих месторождениях они суммарно среднесуточно давали 210 тыс. куб. м природного газа, 35 тонн конденсата, 25 тонн нефти и 19 тонн сжиженного газа.

Напомним:

СНБО 2 декабря 2022 года ввел санкции в отношении, в частности, бывшего народного депутата Вадима Новинского.

Крупная инвестиционно-промышленная группа Smart Holding объявила о смене собственника, которым до недавнего времени был экс-нардеп Вадим Новинский, в результате завершения очередного раунда текущей реструктуризации.