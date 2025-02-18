В Україні споживання електроенергії продовжує зростати

Внаслідок морозної погоди споживання електроенергії в Україні продовжує зростати.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 18 лютого, станом на 6:00, його рівень був на 3% вищим, ніж попереднього дня – у понеділок. Причина – утримання морозної погоди на всій території України", – йдеться в повідомленні.

За даними "Укренерго", 17 лютого, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього робочого дня – у п’ятницю, 14 лютого.

В "Укренерго" закликали побутових споживачів використовувати електроенергію ощадливо та не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно у період дії обмежень для промисловості.

Нагадаємо:

В Україні 18 лютого з 06:00 до 9:00 та з 16:00 до 19:00 застосовуються заходи обмеження електроенергії для промисловості та бізнесу.