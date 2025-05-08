Україна подвоїла експорт електроенергії

У квітні Україна збільшила експорт електроенергії майже вдвічі - на 99% до 151,6 тис. МВт·год порівняно з березнем.

Про це повідомляє DiXi Group, посилаючись на дані порталу Energy map.

Зазначається, що на початку місяця через зниження температури повітря зріс рівень споживання електроенергії. Однак у другій половині квітня стабілізація погодних умов - потепління та сонячна погода - зменшила навантаження на енергосистему та сприяла активізації експорту.

Зокрема, 38% (57,1 тис. МВт·год) надійшли до Угорщини; 35% (52,8 тис. МВт·год) – до Молдови; 15% (23,3 тис. МВт·год) – до Румунії; 12% (18,4 тис. МВт·год) – до Словаччини. Поставки до Польщі відсутні з середини березня.

Як повідомляють експерти, у річному вимірі експорт зріс у 12,6 раза: у квітні 2024 року він становив лише 12 тис. МВт·год.

Водночас обсяги імпорту електроенергії зменшилися на 31% до 187 тис. МВт·год порівняно з березнем 2025 року.

Розподіл імпорту за країнами виглядає наступним чином: 45% (83,1 тис. МВт·год) надійшли з Угорщини; 18% (34,2 тис. МВт·год) – зі Словаччини; 18% (34,2 тис. МВт·год) – із Польщі; 13% (24,5 тис. МВт·год ) – із Румунії; 6% (11 тис. МВт·год) – із Молдови.

За даними експертів, порівняно з квітнем 2024 року (223,8 тис. МВт·год), імпорт зменшився на 16%.

Повідомляється, що незважаючи на зростання експорту, сукупний обсяг імпорту у квітні все ще перевищує експорт на 19%.