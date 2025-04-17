В Україні знизилось споживання електроенергії

17 квітня станом на 9:30 рівень споживання електроенергії був на 5% нижчим, ніж попереднього дня — у середу.

Про це повідомляє "Укренерго".

"Причина — потепління на всій території України і встановлення сонячної погоди у більшості регіонів, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі", – пояснили в компанії.

Крім того, 16 квітня добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,3% нижчим, ніж максимум попереднього дня — у вівторок, 15 квітня.

В "Укренерго" закликали користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 18:00 – в період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій.

Нагадаємо:

Впродовж минулого тижня в Україні постійно збільшувалося споживання електроенергії.

На початку поточного тижня електроспоживання суттєво знизилось. 14 квітня станом на 9:30 споживання електроенергії було на 18% нижчим, ніж попереднього робочого дня — у п’ятницю.