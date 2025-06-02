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В Україні впало споживання електроенергії через погоду

Віктор Волокіта — 2 червня, 11:41
В Україні впало споживання електроенергії через погоду
Getty Images

2 червня споживання електрики в Україні на 3,5% нижче за показники попереднього робочого дня - 30 травня.

Про це повідомляє "Укренерго".

"Це пояснюється безхмарною погодою майже на всій території України, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій", - йдеться у повідомленні.

При цьому 1 червня добовий максимум споживання був на 4,3% нижчим, ніж максимум попередньої неділі – 25 травня.

В Укренерго нагадали, що українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак, аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

"Сьогодні активне енергоспоживання доцільно перенести на денний час. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 18:00", - радить оператор енергосистеми.

Укренерго електроенергія

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В Україні впало споживання електроенергії через погоду
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