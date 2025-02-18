В Украине в среду будут действовать ограничения элекроэнергии для бизнеса и промышленности

Завтра, 19 февраля, в Украине будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии для промышленности и бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Время применения ограничений:

- 06:00 - 09:00;

- 15:00 - 22:00.

Причина - повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак.

Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется.

В "Укрэнерго" предупредили, чтовремя применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Стоит следить за информацией на сайте или официальных страницах облэнерго вашего региона в соцсетях.

Напомним:

В Украине 18 февраля с 06:00 до 9:00 и с 16:00 до 19:00 применялись меры ограничения электроэнергии для промышленности и бизнеса.