В Украине начались аварийные отключения в некоторых регионах

В Полтавской, Донецкой, Сумской и Днепропетровской областях ввели аварийные отключения света.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"По команде "Укрэнерго" в Днепропетровские и Донецкой областях применяются экстренные отключения", - говорится в сообщении.

Кроме того, по сообщению "Полтаваоблэнерго" графики отключений применили и в Полтавский области.

Об аварийных отключениях сообщили и в Сумской области.

Напомним:

В ночь на 6 февраля Россия выпустила 77 ударных беспилотников и дронов-имитаторов по Украине, 56 из них уничтожила ПВО, 18 - локально потеряны, при этом есть попадания в трех областях.