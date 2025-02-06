В Украине начались аварийные отключения в некоторых регионах
В Полтавской, Донецкой, Сумской и Днепропетровской областях ввели аварийные отключения света.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
"По команде "Укрэнерго" в Днепропетровские и Донецкой областях применяются экстренные отключения", - говорится в сообщении.
Кроме того, по сообщению "Полтаваоблэнерго" графики отключений применили и в Полтавский области.
Об аварийных отключениях сообщили и в Сумской области.
Напомним:
В ночь на 6 февраля Россия выпустила 77 ударных беспилотников и дронов-имитаторов по Украине, 56 из них уничтожила ПВО, 18 - локально потеряны, при этом есть попадания в трех областях.