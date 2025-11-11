Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос
другий щорічний захід про інвестиції

В Україні критична інфраструктура працює на межі можливостей: заява Червоного Хреста

Віктор Волокіта — 11 листопада, 18:38
В Україні критична інфраструктура працює на межі можливостей: заява Червоного Хреста

Атаки на критичну інфраструктуру під час російсько-української війни роблять цивільне населення вразливим напередодні зими.

Про це йдеться в заяві регіональної директорки Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Європі та Центральній Азії Аріани Бауер, передає "Інтерфакс-Україна".

"Світло, тепло, вода. Ці послуги є життєво необхідними людям, аби пережити холодні місяці, що попереду.

А втім, їхній доступ до цих рятівних послуг обмежується чи зникає з кожним ударом, який завдає пошкоджень водогонам, електростанціям та іншій критичній інфраструктурі.

Критична інфраструктура, що уможливлює надання населенню життєво необхідних послуг включно з водо- та електропостачанням, захищена згідно з міжнародним гуманітарним правом. Для убезпечення як цивільного населення, так і життєво необхідних послуг, від яких воно залежить, слід вживати всіх запобіжних заходів", - наголосила вона.

Також зазначається, що з наближенням зими удари по критично важливій інфраструктурі "посилюють навантаження на системи, які після декількох років російсько-українського збройного конфлікту вже працюють на межі своїх можливостей".

Читайте також: Від міністра до "смотрящих": як працювала схема розкрадання "Енергоатома" та хто за нею стоїть

електроенергія Укренерго

Укренерго

В Україні критична інфраструктура працює на межі можливостей: заява Червоного Хреста
В трьох областях ввели аварійні відключення електрики
Україна домовилася про збільшення обсягів імпорту електроенергії

Останні новини