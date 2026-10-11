У частині регіонів України запровадили екстрені відключення світла

У деяких областях країни через складну ситуацію з енергетикою – було запроваджено аварійні відключення світла.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Через зумовлену російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі – у кількох областях України застосовані аварійні відключення електроенергії", – йдеться у повідомленні.

Оприлюднені раніше графіки погодинних знеструмлень наразі не діють. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Про ситуацію з аварійними відключеннями у кожному регіоні можна дізнатись у місцевого обленерго.

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