На Одещині аварійні відключення після влучання в енергетичний обʼєкт

Через російську атаку на обʼєкти енергетики фіксуються аварійні відключення світла у Одеській області.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

24,1 тисяч родин в Білгород-Дністровському, Ізмаїльському та Болградському районах залишаються без світла.

"Руйнування масштабні. Відновлення пошкодженого обладнання потребує часу. Енергетики працюють, щоб якомога швидше повернути світло в усі домівки", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Російські дрони атакували об'єкт енергетики в районі населеного пункту Старий Вишнівець на Тернопільщині, внаслідок влучання частина споживачів залишилась без світла.

У Бучанському районі Київської області за розпорядженням Укренерго застосовуються екстрені відключення.