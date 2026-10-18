На Одещині аварійні відключення після влучання в енергетичний обʼєкт
Через російську атаку на обʼєкти енергетики фіксуються аварійні відключення світла у Одеській області.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
24,1 тисяч родин в Білгород-Дністровському, Ізмаїльському та Болградському районах залишаються без світла.
"Руйнування масштабні. Відновлення пошкодженого обладнання потребує часу. Енергетики працюють, щоб якомога швидше повернути світло в усі домівки", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
Російські дрони атакували об'єкт енергетики в районі населеного пункту Старий Вишнівець на Тернопільщині, внаслідок влучання частина споживачів залишилась без світла.
У Бучанському районі Київської області за розпорядженням Укренерго застосовуються екстрені відключення.