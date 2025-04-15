Уряд планує встановити цьогоріч 420 когенераційних установок і котелень

У 2025 році уряд планує встановити 420 когенераційних установок і котелень, насамперед у прифронтових регіонах.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, минулої зими було запущено 148 установок та 84 модульні котельні загальною потужністю 268 МВт.

Шмигаль зазначив, що бізнес та громадяни активно використовують енергетичні кредити на встановлення газопоршневих, когенераційних установок, вітряків, сонячних панелей та генераторів.

Він повідомив, що за 10 місяців реалізації програми бізнес отримав понад 10 млрд грн, що дозволить йому встановити майже 640 МВт потужності. Сума кредитування фізичних осіб наближається до 1 млрд грн.

Нагадаємо:

Станом на кінець 2024 року в Україні було підключено 967 МВт розподіленої газової генерації: 835 МВт генерації вже експлуатувалось.