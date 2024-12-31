Міненерго: в Україні підключили майже всю генерацію з "гігавату Зеленського"

Станом на кінець 2024 року в Україні підключено 967 МВт розподіленої газової генерації: 835 МВт генерації вже експлуатується.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Сумарна потужність генеруючих установок розподіленої газової генерації, підключених на 31 грудня 2024 року, склала 967 МВт. З них 835 МВт введено в експлуатацію у 2024 році.

До кінця опалювального сезону 2024-2025 планується підключити ще додатково близько 900 МВт. Частина цих потужностей перебуває вже на завершальній стадії реалізації.

"Упродовж поточного опалювального сезону буде доступно та використовуватиметься від 0,9 до 1,8 ГВт додаткової газової потужності", - додали в Міненерго.

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Нагадаємо:

Раніше, Forbes Ukraine писало, що у кінці грудня з анонсованих президентом 1 ГВт нових маневрових електростанцій під'єднано близько 30%.

До кінця 2024 року Україна отримає необхідне обладнання для 1 ГВт розподіленої генерації, але увімкнути одразу його не вдасться.