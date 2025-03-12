В "Укрнафті" розповіли про масштабну цифровізацію

ПАТ "Укрнафта" продовжує масштабну цифрову трансформацію, інтегруючи сучасну ERP-систему (система планування ресурсів підприємства).

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Мета – автоматизація всіх ключових бізнес-процесів, що підвищить ефективність та прозорість операцій, в тому числі в рітейл-напрямку діяльності компанії", - розповіли в "Укрнафті".

Наразі до корпоративної інформаційної системи вже підключено понад 6 тис. користувачів, а також успішно інтегровано мережу АЗК "Укрнафти" (ТМ UKRNAFTA), яка налічує 545 автозаправних комплексів.

Процес розпочався з автоматизації кадрового обліку та нарахування зарплати. Далі – управління логістикою нафтопродуктів і цифровізація бізнес-процесів мережі АЗК. Одним із ключових етапів стало впровадження наскрізного обліку паливно-мастильних матеріалів та їх акцизного обліку.

"ERP дозволяє нам відстежувати кожен літр пального – від моменту його надходження на склад до фінальної заправки автомобіля клієнта", – прокоментував директор з інформаційних технологій "Укрнафти" Андрій Бобров.

Серед ключових переваг нової ERP-системи – швидке формування звітності.

Нагадаємо:

"Укрнафта" встановила першу дахову сонячну електростанцію на автозаправному комплексі (АЗК) в Оболонському районі Києва.