"Укрнафта" почала масштабно встановлювати зарядні станції для електромобілів

"Укрнафта" заявила про масштабну співпрацю з мережею зарядних станцій для електромобілів Toka Energy.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Першу спільну зарядну станцію для електромобілів відкрили на АЗС у Хмельницькому (вул. Симона Петлюри, 54/7).

Вона підтримує всі популярні конектори: GB/T (основний стандарт зарядки китайських електромобілів), Type 2 Plug (європейський стандарт, сумісний з більшістю сучасних електромобілів, включно з Tesla, Audi, Porsche, Toyota, Nissan, Kia, Mitsubishi і Ford), а також CCS 2 (сумісний з Type 2 європейський стандарт швидкої зарядки).

"Зарядна станція для електромобілів у Хмельницькому - це початок подальшої масштабної співпраці Укрнафти і Toka. У планах - встановлення нових станцій у різних регіонах України", - йдеться в повідомленні "Укрнафти".

