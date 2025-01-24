"Укрнафта" будуватиме нові генерувальні потужності з власного газу

ПАТ "Укрнафта" працює над реалізацією проєктів з генерації енергії з власного газу загальною потужністю до 370 МВт.

Про це заявив голова Наглядової ради (НР) "Укрнафти" Данкан Найтінгейл під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, йдеться в повідомленні компанії.

Він подякував урядам Швеції, Норвегії, Нідерландів і США, а також Європейському банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) за підтримку на шляху до сталого розвитку і запросив нових партнерів долучатися до реалізації амбітних перспективних проєктів.

"Ми повинні інвестувати в Україну вже зараз. Якщо ви чекатимете завершення війни, то можете втратити найприбутковіші проєкти", - наголосив Найтінгейл.

Нагадаємо:

Україна готова розглядати приватизацію частки "Укрнафти".