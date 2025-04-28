"Укргидроэнерго" готовится к суду с РФ: заказало оценку ущерба от обстрелов

ЧАО "Укргидроэнерго" 22 апреля по результатам тендера заказало ООО "Консалтинговая компания "Остров" консультационные услуги в области инженерии и строительства на 8,28 млн грн.

Об этом пишут "Наши деньги" со ссылкой на "Прозорро".

За полгода компания должна провести комплексное строительно-техническое, оценочно-строительное, экономическое, электротехническое, товароведческое, транспортно-товароведческое исследование, оценку для определения убытков в стоимостном выражении, расходов, необходимых для восстановления имущества, подвергшегося разрушительному воздействию в результате вооруженной агрессии РФ, а также упущенной выгоды "Укргидроэнерго", для подачи исков в судебные инстанции, в частности международных.

Речь идет о ряде недвижимого и движимого имущества и объектов незавершенного строительства филиалов "Днепровская ГЭ" (1,75 млн грн), "Каскад Киевских ГЭС и ГАЭС" (1,47 млн грн), "Кременчугская ГЭС" (2,03 млн грн) и "Среднеднепровская ГЭС" (3,03 млн грн).

Среди всего прочего заказанные услуги включают определение размера расходов по обустройству защитных сооружений и противодроновой/антидроновой защиты объектов "Укргидроэнерго".

ООО "Апрайсел ЮА" предлагало на четверть более низкую цену. Однако его отклонили, потому что оно не предоставило обеспечение тендерного предложения.

Более дорогими конкурентами были ООО "Адвайзори и ресьорч" и ООО "Эссет Экспертайз".

Киевской "Консалтинговой компанией "Остров" владеют ее директор Сергей Петенко и Юлия Амфитеатрова из Киева. Компания владеет симферопольским ООО "Остров-Рестр" с Алексеем Амфитеатровым из Киева.

Напомним:

Государственное "Укргидроэнерго" заключило соглашение на строительство защитного сооружения для Днепровской ГЭС стоимостью 4,36 миллиарда гривен с ООО "СК "Адамант".