Украина удвоила экспорт электроэнергии

В апреле Украина увеличила экспорт электроэнергии почти вдвое - на 99% до 151,6 тыс. МВт-ч по сравнению с мартом.

Об этом сообщает DiXi Group, ссылаясь на данные портала Energy map.

Отмечается, чтов начале месяца из-за снижения температуры воздуха вырос уровень потребления электроэнергии. Однако во второй половине апреля стабилизация погодных условий - потепление и солнечная погода - уменьшила нагрузку на энергосистему и способствовала активизации экспорта.

В частности, 38% (57,1 тыс. МВт-ч) поступили в Венгрию; 35% (52,8 тыс. МВт-ч) - в Молдову; 15% (23,3 тыс. МВт-ч) - в Румынию; 12% (18,4 тыс. МВт-ч) - в Словакию. Поставки в Польшу отсутствуют с середины марта.

Как сообщают эксперты, в годовом измерении экспорт вырос в 12,6 раза: в апреле 2024 года он составлял всего 12 тыс. МВт-ч.

В то же времяобъемы импорта электроэнергии уменьшились на 31% до 187 тыс. МВт-ч по сравнению с мартом 2025 года.

Распределение импорта по странам выглядит следующим образом: 45% (83,1 тыс. МВт-ч) поступили из Венгрии; 18% (34,2 тыс. МВт-ч) - из Словакии; 18% (34,2 тыс. МВт-ч) - из Польши; 13% (24,5 тыс. МВт-ч) - из Румынии; 6% (11 тыс. МВт-ч) - из Молдовы.

По данным экспертов, по сравнению с апрелем 2024 года (223,8 тыс. МВт-ч), импорт уменьшился на 16%.

Сообщается, что несмотря на рост экспорта, совокупный объем импорта в апреле все еще превышает экспорт на 19%.