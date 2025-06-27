Запаси газу в сховищах: Україна скорочує відставання від 2024 року

Україна активно закачує природний газ до підземних сховищ газу (ПСГ), скорочуючи відставання від минулого року.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив аналітик ринку природного газу ExPro Михайло Свищо.

"Україна активно готується до наступного опалювального сезону, закачуючи газ до підземних сховищ. Якщо на початку червня дійсно відставання (по рівню запасів у сховищах – ред.) було 25% від минулого року, то вже зараз можна говорити, що це відставання менше 20% і чим далі, тим воно скорочується", - зазначив Свищо.

Аналітик висловив сподівання, що до початку опалювального сезону вдасться повністю подолати відставання від минулого року.

Скорочувати відставання вдається як за рахунок газу власного видобутку, так і за рахунок імпорту.

За оцінками ExPro, до початку наступного опалювального сезону в українських сховищах необхідно мати щонайменше 13 млрд куб м природного газу в підземних сховищах.

"Минулого року на початок опалювального сезону в сховищах було накопичено трохи менше 13 млрд куб м природного газу і цього в принципі вистачало для проходження, якби не російські масовані обстріли у лютому, коли росія атакувала український газовидобуток…

Якщо ми накопичимо 13 млрд куб м газу в сховищах до 1 листопада з умовою, що ми так само протягом зими продовжуватимемо імпортувати природний газ, то цього вистачить для проходження зими", - прокоментував аналітик ExPro.

Відповідаючи на питання допомоги від іноземних партнерів у підготовці до зими, Михайло Свищо зазначив, що підтримка іноземних партнерів є суттєвою.

Нагадаємо:

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) 6 червня перевищили 7 млрд куб м. Вони були заповнені на 22,6%.