Україна “вибила” знижку на газ через Трансбалканський коридор

Під час міністерської зустрічі Групи високого рівня Центральної та Південно-Східної Європи було досягнуто домовленості про встановлення знижки на тариф за маршрутом Трансбалканського коридору.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

У повідомленні зазначають, що на міністерській зустрічі був представлений заступник міністра енергетики.

"Зокрема, було досягнуто домовленості про встановлення знижки на тариф за маршрутом 1 Трансбалканського коридору, що забезпечує економічно вигідне постачання LNG до України", – йдеться у повідомленні.

Окремо учасники зустрічі обговорили питання збільшення потужності існуючих та розвитку нових маршрутів постачання газу та електроенергії в регіоні з метою підвищення ліквідності енергетичного ринку та балансування споживання.

Нагадаємо:

До кінця 2025 року державні компанії планують встановити ще 400 МВт розподіленої газової генерації.