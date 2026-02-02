У січні Україна імпортувала рекордний обсяг електроенергії за час великої війни

У січні 2026 року Україна досягнула рекордних обсягів імпорту електроенергії за місяць – понад 894 тис. МВт-год.

Про це свідчать розрахунки ExPro Electricity.

Підкреслюється, що це найбільший показник імпорту за період повномасштабної війни.

Згідно з аналітикою, у порівнянні з груднем 2025 року, імпорт електроенергії зріс на 40%. Найбільшу частку і надалі займає Угорщина – 45%.

Загалом, поставки зросли за усіма напрямами, окрім Молдови. Також, у січні було досягнено рекордного значення імпорту за добу - 41,9 тис. МВт-год.

Зазначається, що експорт електроенергії у січні 2026 року був відсутній. Загалом, експорт повністю відсутній з 11 листопада 2025 року.

