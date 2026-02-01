Україна імпортувала рекордний обсяг електроенергїї з ЄС у січні на тлі атак РФ

Україна в січні імпортувала за добу рекордний обсяг електроенергії з ЄС у 41,9 ГВт-год.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

У міністерстві зазначають, що залучення електроенергії з Європейського Союзу допомогло втримати енергосистему на тлі російських атак і сильних морозів, зменшити дефіцит і скоротити обсяги вимушених відключень.

Таку підтримку, за даними Міненерго, вдалося забезпечити завдяки розширенню пропускної спроможності: у січні ліміт потужності для імпорту з ЄС встановили на рівні 2450 МВт.

Оновлено. Раніше перший абзац новини звучав так: "Україна в січні імпортувала рекордний обсяг електроенергії з ЄС у 41,9 ГВт-год". Насправді в першоджерелі йшлося про імпорт за одну добу.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну ухвалити всі необхідні рішення для спрощення та збільшення імпорту електроенергії як державними компаніями, так і приватним сектором.

27 січня стало відомо, що Україна здійснює імпорт електроенергії на максимальному рівні доступних потужностей.

Державні компанії, насамперед АТ "Укрзалізниця" та НАК "Нафтогаз", мають терміново забезпечити закупівлю імпортованої електричної енергії протягом осінньо-зимового періоду 2025/26 року.