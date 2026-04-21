Частина Рівного залишилась без світла через аварійне відключення

Ввечері 20 квітня через аварійне знеструмлення частина Рівного залишилася без електрики.

Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

"Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання. Очікується, що світло вже незабаром повернеться в оселі рівнян", – зазначив він.

Нагадаємо:

Частина споживачів у Дніпропетровській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях станом на ранок 20 квітня тимчасово залишались без електропостачання внаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури.