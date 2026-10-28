У прифронтових і прикордонних регіонах України – нові знеструмлення

Станом на ранок внаслідок атак Росії на енергетичну інфраструктуру України без світла залишилися споживачі у прифронтових і прикордонних регіонах, зокрема у Донецькій та Харківській областях.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

На Сумщині після попередніх російських атак тривають відновлювальні роботи, зокрема в місті Конотоп. Енергетикам вдалося заживити більшу частину споживачів, роботи з відновлення продовжуються, розповів перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

Через мережеві обмеження, спричинені російськими атаками, сьогодні в частині регіонів діють графіки погодинних відключень електроенергії. Також застосовуються графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.

"Ці заходи необхідні для стабільної роботи енергосистеми, запобігання масштабнішим аваріям і забезпечення її подальшого відновлення", – зазначив Некрасов.

"Ми усвідомлюємо, наскільки важливе світло в кожній оселі, і робимо все можливе, щоб воно поверталося якомога швидше", – запевнив він.

Нагадаємо:

27 жовтня через нічні російські атаки без електроенергії залишилася частина споживачів у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській, Харківській, Запорізькій та Сумській областях. Також Росія атакувала енергетику Хмельниччини.

Також повідомлялося, що місто Конотоп Сумської області четверту добу залишається без електропостачання після російських ударів у ніч на 24 жовтня, наразі немає жодних прогнозів щодо відновлення живлення.