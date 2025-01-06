У Придністров'ї може вийти з ладу уся енергосистема – Міненерго Молдови

У Придністров'ї, сепаратистському регіоні Молдови, дефіцит електроенергії становить близько 30%, а через перенавантаження енергосистеми є ризик повного виходу її з ладу.

Про це повідомив держсекретар міністерства енергетики Молдови Костянтин Боросан, пише NewsMaker

Так, максимальне навантаження у невизнаному Придністров'ї становить 219 МВт, але максимальне виробництво Молдавської ДРЕС та Дубоссарської ГЕС (під контролем Придністров'я) становить лише 154 МВт- дефіцит 65 МВт або 30%.

"Управління цим дефіцитом електроенергії на Лівому березі Дністра здійснюється шляхом відключення споживачів, вуличного освітлення, систем водопостачання, промислових зон, сільськогосподарських переробних підприємств тощо. Якщо не відключити достатню кількість споживачів, є ризик повного виходу з ладу системи, оскільки розподільні мережі на Лівому березі перевантажені", - попередив Боросан.

Нагадаємо:

Придністров’я, сепаратистський регіон Молдови, припинило постачання опалення та гарячої води до домогосподарств після того, як постачання газу до Європи з Росії через Україну припинилося.

Влада Придністров’я, сепаратистського регіону Молдови, 29 грудня 2024 року відключила постачання газу до кількох державних установ через завершення угоди, яка дозволяла транзит російського газу через Україну.

Російський "Газпром" заявив, що з 1 січня 2025 року припиняє поставки газу до молдовського Придністров’я у зв’язку з "невиконанням платіжних зобов'язань"

Енергетичні компанії Молдови – Moldovagaz та Energocom готові посприяти "Тираспольтрансгаз" в організації закупівель газу на будь-якій європейській платформі на ринкових умовах.

Перекриття постачання російського газу до Придністров’я, сепаратистського регіону Молдови, призвело до зупинки всіх промислових підприємств, окрім тих, що займаються виробництвом продуктів харчування.