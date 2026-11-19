Завтра, 20 листопада, у частині регіонів України будуть застосовувати графіки відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

00:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу

00:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 3 черг)

Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти

Актуальні графіки відключень перевіряйте на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу.

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об'єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп).

Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.

Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

Нагадаємо:

Внаслідок чергової російської атаки руйнування зафіксовані в дванадцяти областях України, ворог вночі атакував енергетику, цивільні підприємства, житлові будинки.