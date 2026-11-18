У четвер, 19 листопада, у частині областей України протягом усієї доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Для промисловості з 00:00 до 23:59 застосовуватимуть графіки обмеження потужності.

У той самий час для всіх категорій споживачів діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 3 черг.

Причина обмежень – наслідки російських атак на енергосистему. Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі.

Довідка. Споживачів, які не належать до об'єктів критичної інфраструктури, розподіляють на шість черг. Застосування трьох черг означає одночасне відключення приблизно половини споживачів, охоплених графіками. Фактична тривалість відключень залежить від місцевого графіка та зміни обсягу обмежень протягом доби.

Актуальні графіки за конкретною адресою потрібно перевіряти на офіційних сторінках свого оператора системи розподілу.

Нагадаємо:

За даними Міненерго, від початку вересня Росія завдала понад тисячу ударів по українській енергетиці, переважно по високовольтних підстанціях. Станом на ранок 18 листопада найскладнішою ситуація залишалася на Дніпропетровщині та Харківщині.