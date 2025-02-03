У низці областей України екстрені відключення світла

У Дніпропетровській та Донецькій області за командою "Укренерго" застосовуються екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє ДТЕК.

В "Укренерго" уточнили, що внаслідок ракетно-дронових обстрілів об’єктів генерації та пошкодження ворогом мереж системи передачі також застосовані відключення у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській (частково) та Київській (частково) областях.

Нагадаємо:

Через ракетну атаку росіян зранку 1 лютого у семи областях країни запроваджували аварійні відключення світла.