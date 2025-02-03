В ряде областей Украины экстренные отключения света

В Днепропетровской и Донецкой области по команде "Укрэнерго" применяются экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает ДТЭК.

В "Укрэнерго" уточнили, что в результате ракетно-дронных обстрелов объектов генерации и повреждения врагом сетей системы передачи также применены отключения в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской (частично) и Киевской (частично) областях..

Напомним:

Из-за ракетной атаки россиян с утра 1 февраля в семи областях страны вводили аварийные отключения света.