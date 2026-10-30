У Дніпрі та районі запровадили екстрені відключення

У Дніпрі та Дніпровському районі за командою "Укренерго" застосували екстрені відключення електроенергії, під час яких графіки не діють.

Про це повідомили в ДТЕК.

Енергетики другу добу працюють над відновленням електропостачання, однак повернути його в повному обсязі поки не вдається. Ситуацію ускладнюють повторні російські атаки по енергообладнанню.

Про зміни в електропостачанні компанія повідомлятиме у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо:

30 жовтня росіяни вдруге за день атакували критичну інфраструктуру Дніпра. На об'єкті виникла пожежа.

У Міненерго повідомляли, що на Дніпропетровщині вдалося заживити критичну інфраструктуру та частину споживачів.