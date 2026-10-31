РФ вдарила по ТЕЦ і підстанціях, сотні тисяч родин без світла

Росія атакувала з вечора 30 жовтня теплоелектроцентралі у Києві та Шостці, а також чотири підстанції на Дніпропетровщині.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, під ранок 31 жовтня російський дрон також вдарив по ТЕЦ у Шостці. На Дніпропетровщині протягом ночі під ударами опинилися чотири електропідстанції та об'єкт газорозподілу. У Дніпрі й Харкові Росія атакувала залізничну інфраструктуру.

Після російських ударів на Київщині без електрики залишаються понад 80 тисяч родин, а у Дніпрі та області – близько 200 тисяч.

Ремонтні бригади ліквідовують наслідки атак і працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо:

Вранці 31 жовтня ДТЕК повідомив про серйозні пошкодження двох енергетичних об'єктів на Дніпропетровщині.