В Укренерго розповіли про графіки відключень на 31 жовтня

У суботу 31 жовтня в частині регіонів України будуть застосовувати графіки погодинних відключень світла.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності з 06:00 до 23:59.

У той самий час щодо побутових споживачів застосовуватимуть графіки відключення світла обсягом від 1.5 до 2.5 черг.

Причина обмежень – наслідки російських ракетних і дронових атак на енергетичні об'єкти.

Перелік регіонів у повідомленні не наведено. Час відключень за конкретною адресою потрібно перевіряти на офіційних сторінках свого обленерго.

В Укренерго попередили, що ситуація в енергосистемі може змінитися, та закликали ощадливо споживати електроенергію, коли світло з'являється за графіком. Переглянути інформацію стосовно черг по адресах Києва та дізнатись про графік можна за посиланням.

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об'єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області. Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

Нагадаємо:

У Дніпрі та Дніпровському районі за командою Укренерго застосували екстрені відключення електроенергії, під час яких графіки не діють.