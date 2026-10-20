Частина Києва залишилася без світла

У Києві внаслідок російської атаки на енергооб'єкти частково знеструмлені Шевченківський, Святошинський, Солом'янський та Печерський райони.

Про це повідомляє ДТЕК.

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Строків повернення світла компанія не уточнила.

Раніше міський голова Віталій Кличко повідомив про влучання в енергооб'єкт у Шевченківському районі.

Крім того, "Київпастранс" повідомляє, що через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух електротранспорту на вул. Дегтярівська, вул. Данила Щербаківського, бульварі Тараса Шевченка, вул. Якуба Коласа, Севастопольській площі, площі Валерія Марченка.

Також проблеми зі світлом на ст. м. "Лукʼянівська" та "Шулявська".

Нагадаємо:

У Києві російські війська влучили в енергооб'єкт в одному з районів міста, на тлі чого повідомляли про зупинку метро.