У Києві влучили в енергооб'єкт, були перебої із транспортом – ЗМІ
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У Києві російські війська влучили в енергооб'єкт в одному з районів міста, на тлі чого повідомляли про зупинку метро.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
"У Шевченківському районі влучання в один з енергообʼєктів. Екстрені служби прямують на місце", – повідомив він.
Після атаки виникли короткочасні перебої в роботі метро. Наразі рух поїздів відновлено.
Нагадаємо:
Вранці 20 жовтня відновили рух червоною лінією між "Академмістечком" та "Лісовою" після пошкоджень унаслідок російської атаки. Станція "Чернігівська" залишилася зачиненою — поїзди проїжджають її без зупинки.