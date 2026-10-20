У Києві влучили в енергооб'єкт, були перебої із транспортом – ЗМІ

У Києві російські війська влучили в енергооб'єкт в одному з районів міста, на тлі чого повідомляли про зупинку метро.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"У Шевченківському районі влучання в один з енергообʼєктів. Екстрені служби прямують на місце", – повідомив він.

Після атаки виникли короткочасні перебої в роботі метро. Наразі рух поїздів відновлено.

Нагадаємо:

Вранці 20 жовтня відновили рух червоною лінією між "Академмістечком" та "Лісовою" після пошкоджень унаслідок російської атаки. Станція "Чернігівська" залишилася зачиненою — поїзди проїжджають її без зупинки.