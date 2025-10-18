В Україні знову екстрені відключення

У регіонах країни запроваджують екстрені відключення світла.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК та місцеві обленерго.

"За командою Укренерго у Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення", – йдеться у повідомленні.

Про екстрені відключення також повідомляють у Запорізькій та Харківській області.

Також обмеження застосовані на Сумщині та Полтавщині.

Нагадаємо:

Українцям варто готуватися до дефіциту електроенергії та тривалих відключень узимку: 4 години без світла, дві - зі світлом.