В Україні знову екстрені відключення

Володимир Тунік-Фриз — 18 жовтня, 17:32
У Дніпропетровській області екстрені відключення
У регіонах країни запроваджують екстрені відключення світла.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК та місцеві обленерго.

"За командою Укренерго у Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення", – йдеться у повідомленні.

Про екстрені відключення також повідомляють у Запорізькій та Харківській області.

Також обмеження застосовані на Сумщині та Полтавщині.

Українцям варто готуватися до дефіциту електроенергії та тривалих відключень узимку: 4 години без світла, дві - зі світлом.

