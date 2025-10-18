В Україні знову екстрені відключення
У Дніпропетровській області екстрені відключення
Getty Images
У регіонах країни запроваджують екстрені відключення світла.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК та місцеві обленерго.
"За командою Укренерго у Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення", – йдеться у повідомленні.
Про екстрені відключення також повідомляють у Запорізькій та Харківській області.
Також обмеження застосовані на Сумщині та Полтавщині.
Нагадаємо:
Українцям варто готуватися до дефіциту електроенергії та тривалих відключень узимку: 4 години без світла, дві - зі світлом.