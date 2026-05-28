Дрони атакували три танкери в Чорному морі

У Чорному морі біля північного узбережжя Туреччини в четвер повідомили про атаки дронів на три танкери.

Про це заявило судноплавне агентство Tribeca, пише Reuters.

Танкер James II під прапором Палау, який ішов баластом, перебував приблизно за 80 км на північ від району Тюркелі в Чорному морі, коли стався інцидент.

Танкери Altura і Velora під прапором Сьєрра-Леоне, які також ішли баластом, за повідомленнями, атакували в сусідньому районі під час операції "судно-судно".

Для допомоги на місце направили катери берегової безпеки. За даними агентства, всі члени екіпажів танкерів перебувають у доброму стані.

Москва й Київ часто атакують порти й танкери одне одного відтоді, як Росія понад чотири роки тому почала повномасштабне вторгнення в Україну. Жодна зі сторін одразу не взяла на себе відповідальність за нову ймовірну атаку.

