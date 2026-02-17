Бізнес збільшив ресурсні платежі: який обсяг надходжень за 2025 рік

Ресурсні платежі бізнесу у 2025 році збільшилися на 0,9% – до 92,7 млрд грн, однак їхня частка у доходах бюджету зменшується, а надходження дедалі більше концентруються у кількох десятках компаній нафтогазового та гірничо-металургійного секторів.

Про це йдеться у дослідженні R&D-центру YouControl у співпраці з ГО "Асоціація Відкритих Даних".

Попри незначне зростання загальної суми, частка ресурсних надходжень у структурі доходів зведеного бюджету зменшується. У 2025 році доходи бюджету зросли на 20,9% – до 4 338 млрд грн, що, як зазначають автори дослідження, робить скорочення питомої ваги ресурсних платежів тривожним сигналом.

Аналітики відзначили зміни у структурі надходжень. Сукупна рента за користування надрами скоротилася на 8,1%. Зокрема, рентна плата за газ зменшилася на 10,7%, за нафту – на 12,8%, за газовий конденсат – на 17,5%. Найбільше падіння відбулося у вугільній галузі – на 35,2%.

Частково це зменшення компенсували земельний податок (+17,7%) та орендна плата за землю (+13%), а також зростання екологічного податку на 4,1%.

Дослідження також показало високу концентрацію платежів: лише 20 компаній забезпечують близько 65% усіх ресурсних платежів. Найбільшу частку формує газова галузь – 44 компанії сплатили 23,2 млрд грн, що становить понад третину загального обсягу. Як зазначають аналітики, це свідчить про критичну залежність бюджету від діяльності обмеженого кола великих гравців, переважно з видобувного та енергетичного секторів.

Серед найбільших платників – АТ "Укргазвидобування" та АТ "Укрнафта".

Регіонально 58% платежів акумулюється у Києві через реєстрацію головних офісів компаній в столиці, хоча фактичний видобуток відбувається в інших областях. Така концентрація створює ризики для стабільності бюджетних надходжень у разі проблем у великих гравців видобувного сектору.

