Мільярдер зі США хоче забрати закордонну імперію "Лукойлу" в обмін на її ж акції

Консорціум на чолі з американським мільярдером Тоддом Боелі готується придбати закордонні активи підсанкційного "Лукойлу" в обмін на заморожені цінні папери російської компанії.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на чотирьох співрозмовників, близьких до процесу продажу.

За даними агентства, банк, який діє від імені консорціуму, вже викупив у західних інвестиційних фондів заморожені папери "Лукойлу" на мільярди доларів. Їх планують обміняти на міжнародний бізнес компанії замість грошового розрахунку.

Папери купували зі значним дисконтом по 30 центів за долар, стверджують джерела Reuters.

Консорціум пообіцяв розмістити папери на спеціальному ескроу-рахунку, замість того щоб одразу передавати їх "Лукойлу". Раніше американський Мінфін відхилив іншу пропозицію, наполягаючи, що російська компанія не повинна отримати вигоду від продажу грошима чи акціями.

Закордонний портфель включає родовища, нафтопереробні заводи та АЗС у Європі, на Близькому Сході й в Африці. Спочатку його оцінювали у $22 млрд, але вартість знизилася, оскільки частина активів припинила роботу.

Співрозмовники агентства очікують укладення угоди протягом кількох тижнів.

Нагадаємо:

"Лукойл" виставив закордонні активи на продаж після запровадження американських санкцій у жовтні 2025 року.

У січні 2026 року про їх придбання домовилася інвестиційна компанія Carlyle, однак у жовтні вона відкликала пропозицію.

22 жовтня США знову продовжили термін переговорів щодо продажу до 21 листопада. Перший дедлайн встановили ще на грудень 2025 року, після чого його неодноразово переносили.