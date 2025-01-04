Словацький оператор обіцяє не зупиняти поставки електрики Україні попри погрози Фіцо

Оператор електромереж Словаччини SEPS запевнив, що попри погрози прем'єр-міністра Роберто Фіцо, експорт електроенергії в Україну не буде зупинено.

Про це повідомляє DW, передає Укрінформ.

Словацький державний оператор електромереж SEPS у коментарі чеському інформаційному агентству CTK у п'ятницю, 3 січня, запевнив, що постачання електроенергії Україні не припиниться, і що SEPS дотримуватимуться контрактів, укладених із "Укренерго".

Нагадаємо:

Словаччина розгляне відповідні заходи проти України, такі як припинення резервних поставок електроенергії після 1 січня, якщо Київ, як очікується, припинить транзит російського газу до Словаччини.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо написав листа до глави Європейської ради Антоніу Кошти і президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, у якому знову скаржиться на відмову України продовжувати транзит російського газу після 2024 року.